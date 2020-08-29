Aydın'da zabıtalar Ginger’la denetimlere başladı

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent merkezindeki denetim ve gözetim faaliyetinin daha hızlı yapılabilmesi amacıyla 2 yeni motosiklet ile 7 adet elektrikle çalışan Ginger aldı.

Kuşadalı vatandaşlar ile kenti ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin huzurlu bir ortamda vakit geçirmeleri için çalışan Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, mobil ekiplerine 2 adet yeni motosiklet ve 7 adet Ginger (2 veya 3 tekerlekli kara taşıtı) ekledi.

Ekipler bundan sonra Kadınlar Denizi, Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı ile sahil bandındaki denetimlere Ginger kullanarak gidecek.

HIZLI MÜDAHALE

Bu sayede zabıta memurları, trafiğe kapalı alanlarda kent halkı ile turistleri rahatsız eden dilenci, seyyar satıcı veya benzeri durumlara zamanında ve hızlı bir şekilde müdahale edebilecek.

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"TEKNOLOJİDEN FAYDALANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Teknolojinin sunduğu imkanlardan sonuna kadar faydalandıklarını belirten Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Can, “Daha önce seyyar satıcılara karşı drone ile denetleme yapmaya başlamıştık. Şimdi de mobil ekiplerimizi 7 adet ginger ve 2 tane motosiklet ile güçlendirdik. Bu sayede halkın huzurunu daha hızlı bir şekilde sağlayacağız” diye konuştu.