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    Aydın'da zeytinlik ve incirlik alanda yangın çıktı

    Efeler ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
    • AA
    • 03.08.2020 - 19:32
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    Aydın'da zeytinlik ve incirlik alanda yangın çıktı

    Aydın'ın Efeler ilçesinde, İmamköy mevkisinin üst kesimlerinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

    İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin 2 helikopter ve 10 arazözle çalışma yürüttüğü yangının rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına yayılmaması için çaba sarf ediliyor.

    Aydın'da zeytinlik ve incirlik alanda yangın çıktı #1

    Aydın'da zeytinlik ve incirlik alanda yangın çıktı #2

    Aydın'da zeytinlik ve incirlik alanda yangın çıktı #3

    Aydın'da zeytinlik ve incirlik alanda yangın çıktı #4

    Aydın'da zeytinlik ve incirlik alanda yangın çıktı #5

    Aydın'da zeytinlik ve incirlik alanda yangın çıktı #6

    Aydın'da zeytinlik ve incirlik alanda yangın çıktı #7

    Aydın'da zeytinlik ve incirlik alanda yangın çıktı #8

    Aydın'da zeytinlik ve incirlik alanda yangın çıktı #9

    Aydın'da zeytinlik ve incirlik alanda yangın çıktı #10

    Aydın'da zeytinlik ve incirlik alanda yangın çıktı #11

    Aydın'da zeytinlik ve incirlik alanda yangın çıktı #12

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