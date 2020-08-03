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- Aydın'da zeytinlik ve incirlik alanda yangın çıktı
Aydın'da zeytinlik ve incirlik alanda yangın çıktı
Efeler ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
- AA
- 03.08.2020 - 19:32
Aydın'ın Efeler ilçesinde, İmamköy mevkisinin üst kesimlerinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR
İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 2 helikopter ve 10 arazözle çalışma yürüttüğü yangının rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına yayılmaması için çaba sarf ediliyor.