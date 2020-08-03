Aydın'da zeytinlik ve incirlik alanda yangın çıktı

Aydın'da zeytinlik ve incirlik alanda yangın çıktı

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Efeler ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, İmamköy mevkisinin üst kesimlerinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 helikopter ve 10 arazözle çalışma yürüttüğü yangının rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına yayılmaması için çaba sarf ediliyor.