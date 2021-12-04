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    Aydın'daki Büyük Menderes Nehri'nde binlerce balık öldü

    Çevredeki vatandaşların tarımda sık sık kullandığı Büyük Menderes Nehri'nde yaşanan kuraklıklar, balıkların ölümüne neden oldu.
    • İHA
    • 04.12.2021 - 03:42
    • Güncelleme : 04.12.2021 - 04:17
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    Aydın'daki Büyük Menderes Nehri'nde binlerce balık öldü

    Aydın'ın Menderes ilçesinde istenmeyen bir olay yaşandı.

    Tarım arazilerinin en büyük su kaynağı olan Büyük Menderes Nehri, son dönemde yaşanan kuraklığın ardından kirliliğiyle de gündem olmaya devam ediyor.

    BALIK ÖLÜMLERİ TEKRAR BAŞLADI

    Aydın tarımının can damarlarından olan Büyük Menderes Nehri, yaşanan kuraklığın üzerine çevresel ve endüstriyel atıklarla da gün geçtikçe yok olma sinyalleri verirken, yaşanan kirlilik ve çöp adaları dolayısıyla balık ölümleri de tekrar yaşandı.

    Söke’ye bağlı Sarıkemer Beldesinde tarihi taş köprünün menfezlerinin tıkanmasıyla nehrin kuzey bölgesinde adeta çöp adaları oluştu.Geçtiğimiz günlerde tarihi taş köprünün biriken ve baskı yapan çöpler nedeniyle yıkılma tehlikesinde olduğunu ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yapılan yeni incelemelerin ardından binlerce balığın telef olduğunu belirtti.

    Aydın daki Büyük Menderes Nehri nde binlerce balık öldü #1

    "SÜREKLİ GELEN ATIKLAR MENFEZLERİ TIKADI"

    Biriken çöplerin yüzeyi kaplaması ve su kirliliği dolayısıyla balıkların oksijen alamaz hale geldiğini vurgulayan Sürücü, "Geçtiğimiz pazar günü, Söke’ye bağlı Sarıkemer beldesinde bulunan Büyük Menderes Nehri üzerindeki taş köprünün, yukarı havzadan suların getirdiği çöpler, ağaç kütükleri ve çalı çırpı nedeniyle menfezleri tıkanmış ve sürekli gelen atıklar nedeniyle kuzey bölgesinde atıklardan oluşan büyük bir ada haline dönüşmüştü.

    Aydın daki Büyük Menderes Nehri nde binlerce balık öldü #2

    "BİNLERCE BALIK ÖLÜSÜ OLDUĞUNU TESPİT ETTİK"

    Bugün yerinde yaptığımız incelemelerde, atıkların daha da arttığını, ilgili kurumlar tarafından bir çalışma yapılmadığını gördük. Çöplerin bulunduğu bölgede balıkçıl kuşlarının yoğun olduğunu görünce, atıkların çevresinde bir inceleme yaptık. Kargı kamışlarının olduğu kıyı kesimlerinde, yavru balıklardan, kiloya yakın balıklara kadar binlerce balık ölüsü olduğun tespit ettik" dedi.

    Aydın daki Büyük Menderes Nehri nde binlerce balık öldü #3

    Aydın daki Büyük Menderes Nehri nde binlerce balık öldü #4

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