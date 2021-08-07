Aydın'daki orman yangınına müdahaleler devam ediyor

Aydın'daki orman yangınına müdahaleler devam ediyor

Çine ilçesine sıçrayan yangına, havanın kararması üzerine karadan söndürme çalışmaları yapılıyor.

Yurdun dört bir yanında eş zamanlı çıkan yangınlarla mücadele edilirken bir taraftan söndürme çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor.

HAVA KARARINCA KARADAN DEVAM EDİLİYOR

Havanın kararmasıyla birlikte havadan söndürme çalışmalarının durduğu bölgede Orman İşletme, Aydın İtfaiyesi, bölge halkı ve sivil toplum kuruluşlarının uzman ekipleri karadan devam ediyor.

Ekipler, yangının kontrol altına alınan bölümlerinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.