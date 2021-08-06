Euro
10.1547
0.47%
Dolar
8.6156
1.12%
Altın
488.35
-1.18%
Borsa
1.435
0.21%
Bitcoin
361.298
5.15%
EXEN Coin
23.10
-1.45%
26ºC
İstanbul
Çok bulutlu 26 C

    Aydın'daki yangın bölgesinde psikososyal destek veriliyor

    Çine ilçesinde devam eden orman yangınları söndürülmeye çalışılırken, yangından zarar gören vatandaşlara, psikososyal destek hizmeti yapılıyor.
    • İHA
    • 06.08.2021 - 23:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'daki yangın bölgesinde psikososyal destek veriliyor

    Türkiye'nin birçok yerinde eş zamanlı başlayan orman yangınlarından bir tanesi Aydın Çine ilçesinde meydana geldi.

    Söndürme çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiği bölgede bir yandan yöre halkına yönelik önlem ve destekler sürdürülüyor.

    Çine’deki orman yangınında vatandaşların tedirgin bekleyişleri sürerken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara psikososyal destek hizmeti veriyor.

    Aydın daki yangın bölgesinde psikososyal destek veriliyor #1

    BAZI MAHALLELER TAHLİYE EDİLDİ

    Gökbel Dağı eteklerinde başlayan ve büyüyen yangın 4 bin nüfuslu yerleşim birimi Akçaova Mahallesi’ne ilerlerken, yangının sıçrama riski dolayısıyla Akçaova, Altınabat ve Sarıköy Mahalleleri tahliye edildi.

    Bölgede vatandaşların tedirgin bekleyişleri sürerken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti.

    Tüm kurumlar ve vatandaşların işbirliği ile alevler kontrol altına alınmaya çalışılırken Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesindeki Çine Sosyal Hizmet Merkezi Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelleri de, yangının şokunu atlatmaya çalışan vatandaşlara psikososyal destek hizmeti veriyor.

    Aydın daki yangın bölgesinde psikososyal destek veriliyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir