Aydın'daki yangın bölgesinde psikososyal destek veriliyor

Çine ilçesinde devam eden orman yangınları söndürülmeye çalışılırken, yangından zarar gören vatandaşlara, psikososyal destek hizmeti yapılıyor.

Türkiye'nin birçok yerinde eş zamanlı başlayan orman yangınlarından bir tanesi Aydın Çine ilçesinde meydana geldi.

Söndürme çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiği bölgede bir yandan yöre halkına yönelik önlem ve destekler sürdürülüyor.

Çine’deki orman yangınında vatandaşların tedirgin bekleyişleri sürerken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara psikososyal destek hizmeti veriyor.

BAZI MAHALLELER TAHLİYE EDİLDİ

Gökbel Dağı eteklerinde başlayan ve büyüyen yangın 4 bin nüfuslu yerleşim birimi Akçaova Mahallesi’ne ilerlerken, yangının sıçrama riski dolayısıyla Akçaova, Altınabat ve Sarıköy Mahalleleri tahliye edildi.

Bölgede vatandaşların tedirgin bekleyişleri sürerken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti.

Tüm kurumlar ve vatandaşların işbirliği ile alevler kontrol altına alınmaya çalışılırken Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesindeki Çine Sosyal Hizmet Merkezi Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelleri de, yangının şokunu atlatmaya çalışan vatandaşlara psikososyal destek hizmeti veriyor.