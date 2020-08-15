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    Aydos Ormanı'nda drone ile mangal denetimi

    Aydos Ormanı'nda drone ile mangal denetimi

    İstanbul'da son günlerde sık sık yangın çıkan Aydos Ormanları'nda drone ile mangal denetimi yapıldı.
    • DHA
    • 15.08.2020 - 15:30
    • Güncelleme : 15.08.2020 - 15:30
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    Aydos Ormanı'nda drone ile mangal denetimi

    Son zamanlarda sıklıkla çıkan orman yangınları nedeniyle İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması" konulu genelge gönderdi.

    Orman yangınlarındaki insan faktörünü ortadan kaldırmayı amaçlayan genelgede ayrıca ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerin de kullanılmasına izin verilemeyeceği belirtildi.

    EKİPLERDEN SIKI DENETİM

    Genelge kapsamında Pendik'te belediye ekipleri, Aydos Ormanı'nın ilçe sınırları içinde kalan kısımlarından denetim yaptı.

    Denetimde zabıta ekipleri, drone ile orman içerisinde mangal ya da piknik yapan vatandaşların olup olmadığını denetledi.

    Orman içerisinde piknik yaptığı tespit edilen vatandaşlar, zabıta ve polislerce dikkatli olmaları konusunda bilgilendirildi.

    Aydos Ormanı'nda drone ile mangal denetimi VİDEO

    Aydos Ormanı nda drone ile mangal denetimi #1

    Aydos Ormanı nda drone ile mangal denetimi #2

    Aydos Ormanı nda drone ile mangal denetimi #3

    Aydos Ormanı nda drone ile mangal denetimi #4

    Aydos Ormanı nda drone ile mangal denetimi #5

    Aydos Ormanı nda drone ile mangal denetimi #6

    Aydos Ormanı nda drone ile mangal denetimi #7

    Aydos Ormanı nda drone ile mangal denetimi #8

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