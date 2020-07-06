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    Aylin Cesur'dan üslup skandalı

    Aylin Cesur'dan üslup skandalı

    İyi Partili vekil Aylin Cesur Salda Gölü'nde yapılan çalışmaları "Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız" diyerek eleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2020 - 09:04
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    Aylin Cesur'dan üslup skandalı #1

    İyi Parti Burdur 2. Olağan Kongresi Burdur Belediyesi Halk Pazarı'nda gerçekleşti.

    Kongrede gündem Salda Gölü'nde yapılan çalışmalardı...

    Kongrede konuşmayı, Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki cenaze namazı esnasında cemaatin önüne geçerek fotoğraf çektirmeye çalışan ve eleştirileri üzerine çeken İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur yaptı...

    İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur'dan skandal sözler VİDEO

    AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER

    Cesur'un kongrede yaptığı konuşma ise ahlak sınırlarının dışına çıktı. Salda'da yapılan çalışmaları eleştiren İyi Partili vekil "Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü'ne yaptıkları, kıydıkları her şeyin hesabını Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız" ifadelerini kullandı.

    Aylin Cesur'dan üslup skandalı #2

    Aylin Cesur'dan üslup skandalı #3

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    Aylin Cesur'dan üslup skandalı #4

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