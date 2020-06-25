AYM CHP'nin tahliyeler için itirazını kabul etti

AYM CHP'nin tahliyeler için itirazını kabul etti

AYM Af Yasası'ndaki bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuru üzerinde ilk incelemesini tamamladı ve başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi.

Meclis'ten geçtiğimiz aylarda 93 bin mahkumun tahliye kararına CHP'den itirazlar gelmeye devam ediyor...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Af Yasası için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) ikinci kez başvuruda bulunmuştu.

CHP, cezaevlerinden yaklaşık 93 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesine ilişkin 7242 sayılı Cezaevi Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14 maddesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini istemişti.

CHP'NİN İTİRAZINA AYM KABUL ETTİ

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı.

Başvuruda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.

CHP, daha önce de yeni infaz yasasının şekil yönünden iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemiş, Anayasa Mahkemesi, bu başvuruda da ilk incelemeyi tamamlayarak iptal isteminin daha sonra belirlenecek bir günde esastan karara bağlanmasına hükmetmişti.

EŞİTLİK İLKESİ YÖNÜNDEN SORUNLU

Ancak bazı uzmanlara göre CHP'nin başvurusunun içeriğinin eşitlik ilkesi yönünden sorunlu buluyor. Bu kapsamda CHP'nin itirazı ters de tepebilir. Eşitlik ilkesine göre tahliye sayılarının artma ihtimali var.