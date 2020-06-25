- En Son Haber
- İç Haber
- AYM'den HDP'li iki vekile ret
AYM'den HDP'li iki vekile ret
HDP'li milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın, vekilliğin düşürülmesine ilişkin karara yönelik iptal başvurusu reddedildi.
- AA
- 25.06.2020 - 13:55
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'li milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın, vekilliğin düşürülmesine ilişkin karara yönelik iptal başvurusunu reddetti.
AYM, CHP'nin Af Yasası'ndaki bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuru üzerinde ilk incelemesini tamamladı. Başvurunun esastan görüşülmesine karar verildi.