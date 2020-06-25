Dolar
6.8451
-0.1546%
Euro
7.6776
-0.5298%
Altın
1761.37
-0.0017%
Borsa
114529.87
0.0707%
G. Altın
387.863
-0.1009%
Bitcoin
63508.23
-1.9399%
27ºC
İstanbul
Çok bulutlu 27 C

    AYM'den HDP'li iki vekile ret

    HDP'li milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın, vekilliğin düşürülmesine ilişkin karara yönelik iptal başvurusu reddedildi.
    • AA
    • 25.06.2020 - 13:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    AYM'den HDP'li iki vekile ret #1

    Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'li milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın, vekilliğin düşürülmesine ilişkin karara yönelik iptal başvurusunu reddetti.

    AYM, CHP'nin Af Yasası'ndaki bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuru üzerinde ilk incelemesini tamamladı. Başvurunun esastan görüşülmesine karar verildi.

     

    AYRINTILAR GELECEK...

    Görüş Bildir