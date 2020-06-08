Ayvacık Babakale açıklarında 36 göçmen kurtarıldı

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 36 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya getirildi.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan bir grup göçmen, Ayvacık sahilinden denize açıldı.

Lastik botla ilerledikleri sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edilen farklı ülkelere mensup 36 kişi, Türk kara sularına geri itilmeleri üzerine yardım istedi.

36 GÖÇMEN KURTARILDI

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) yerlerinin belirlenmesinin ardından bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Babakale köyü açıklarında aldıkları göçmenleri karaya çıkardı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu sığınmacılara yiyecek ve giysi yardımında bulunuldu.