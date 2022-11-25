Ayvalık açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot ile Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmek isteyen 16 düzensiz göçmen yakalandı.
- 25.11.2022 - 05:21
Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
16 düzensiz göçmen yakalandı
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4305) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 16 düzensiz göçmen yakalandı.
İHA'nın haberine göre, yakalanan düzensiz göçmenler Alibey Adası’ndan karaya çıkartılarak insani yardım yapıldı.