Petrol
85.41
0.35%
Euro
19.3949
-0.10%
Dolar
18.6226
-0.04%
Altın
1.052
0.10%
Borsa
4858
0.00%
Bitcoin
314.188
-1.29%
BTXN Coin
5.94
0.33%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Ayvalık açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı

    Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot ile Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmek isteyen 16 düzensiz göçmen yakalandı.
    • 25.11.2022 - 05:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ayvalık açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı

    Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

    16 düzensiz göçmen yakalandı

    Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4305) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 16 düzensiz göçmen yakalandı.

    İHA'nın haberine göre, yakalanan düzensiz göçmenler Alibey Adası’ndan karaya çıkartılarak insani yardım yapıldı.

    Ayvalık açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı #1


    Liseli Yiğit, kanser projesi ile BM konferansından davet aldı
    Sağlık

    Liseli Yiğit, kanser projesi ile BM konferansından davet aldı

    Kayseri'de öğretmenin aracı cami duvarına sıkıştı
    3. Sayfa

    Kayseri'de öğretmenin aracı cami duvarına sıkıştı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir