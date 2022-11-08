Ayvalık açıklarında 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında iki ayrı olayda Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 54 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

46 düzensiz göçmen kurtarıldı



Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İkinci olayda ise Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4305) görevlendirildi.





8 düzensiz göçmen daha kurtarıldı



İHA'nın haberine göre, bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.



