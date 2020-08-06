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    Ayvalık açıklarındaki 32 göçmen kurtarıldı

    Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen iki ayrı lastik bottaki göçmenler, karaya çıkarıldı.
    • DHA
    • 06.08.2020 - 09:16
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    Ayvalık açıklarındaki 32 göçmen kurtarıldı

    Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Sarımsaklı plajı açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    32 GÖÇMEN KURTARILDI

    Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 32 kaçak göçmeni kurtardı.

    Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

    AYVACIK'TA DA 37 GÖÇMEN KURTARILDI

    Öte yandan, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında da, yine Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan lastik bottaki 37 göçmen kurtarılarak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

    Ayvalık açıklarındaki 32 göçmen kurtarıldı #1

    Ayvalık açıklarındaki 32 göçmen kurtarıldı #2

    Ayvalık açıklarındaki 32 göçmen kurtarıldı #3

    Ayvalık açıklarındaki 32 göçmen kurtarıldı #4

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