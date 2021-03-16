Ayvalık’ta 44 mülteci kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına itilen 44 mülteci kurtarıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Çıplak Ada açıklarında bir şişme bot içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisini alan sahil güvenlik ekipleri hemen harekete geçerek, deniz ortasında ölüm kalım savaşı veren 44 mülteciyi kurtardı.

İçine bindikleri bir şişme botla Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmek isterken, Yunan unsurlarınca botları patlatılarak Türk kara sularına itildiği öğrenilen göçmenler, kurtarıldıktan sonra Cunda Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezi’ne getirildi.

İNSANİ YARDIM YAPILDI

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlere, sahil güvenlik askerleri tarafından giyecek, yiyecek, içecek ve tıbbî malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.





