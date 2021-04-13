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    Ayvalık'ta 55 kaçak göçmen kurtarıldı

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 55 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 13.04.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 10:51
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    Ayvalık'ta 55 kaçak göçmen kurtarıldı

    Balıkesir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Bölgeye giden ekipler, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 55 kaçak göçmeni kurtardı.

    İŞLEM YAPILDI

    Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' hükümlerine göre işlem yapıldı.

    Ayvalık ta 55 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Ayvalık ta 55 kaçak göçmen kurtarıldı #2

    Ayvalık ta 55 kaçak göçmen kurtarıldı #3

    Ayvalık ta 55 kaçak göçmen kurtarıldı #4

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