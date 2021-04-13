Ayvalık'ta 55 kaçak göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 55 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
- DHA
- 13.04.2021 - 10:46
- Güncelleme : 13.04.2021 - 10:51
Balıkesir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 55 kaçak göçmeni kurtardı.
İŞLEM YAPILDI
Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' hükümlerine göre işlem yapıldı.