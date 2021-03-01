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    Ayvalık'ta bir mahalle karantinaya alındı

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Beşiktepe mahallesinde, koronovirüs vakalarıyla temaslı kişi sayısı arttı.
    • DHA
    • 01.03.2021 - 14:37
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    Ayvalık'ta bir mahalle karantinaya alındı

    Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Beşiktepe Mahallesi, koronavirüs vakaları ile temaslı kişi sayısı artması üzerine Ayvalık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

    MAHALLEDE EKİPLER NÖBET TUTUYOR

    110 haneli ve 275 kişinin yaşadığı Beşiktepe Mahallesi giriş ve çıkışında dün akşam saat 21.00 itibariyle Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler nöbet tutmaya başladı. Ayvalık’ta Tıfıllar ve Hacıveliler kırsal mahalleleri de karantina altında bulunuyor.

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