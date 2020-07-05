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    Ayvalık'ta teknelerle yarışan yunus

    22 adası ile dünyanın en zengin doğa güzelliklerine sahip olan Ayvalık’taki yunus balığı, ilçedeki dalış kurslarına ait teknelerle yarış yaptı.
    • İHA
    • 05.07.2020 - 16:12
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    Ayvalık'ta teknelerle yarışan yunus #1

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki su altı güzellikleri ilçedeki dalış kursları tarafından dalış meraklılarıyla buluşturuluyor...

    Hafta sonları İzmir, Bursa, Manisa ve İstanbul’dan gelen dalış meraklılarını ise bu kez ilginç bir sürprizle yunus balığı karşıladı.

    TEKNELERLE YARIŞTI

    Dalış alanına giden teknelerle yarışan denizlerin süsü olarak nitelendirilen yunusun dalış meraklılarının bulunduğu tekne ile yarışması ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi.

    Amatör kameralara yansıyan yunusun teknenin burun kısmına yakın bir şekilde dans edercesine ilerlemesi keyifli anlar yaşattı. Dalış noktasına kadar tekneleri takip eden yunus, bir süre sonra gözden kayboldu.

    Ayvalık'ta teknelerle yarışan yunus #2

    Ayvalık'ta teknelerle yarışan yunus #3

    Ayvalık'ta teknelerle yarışan yunus #4

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