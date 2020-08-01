Azerbaycan - Türkiye askeri tatbikatından kareler

Azerbaycan ve Türkiye'nin geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatları, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde devam ederken MSB, tatbikattan özel kareler yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatları kara ve hava birliklerinin katılımıyla devam ediyor.

Tatbikatın Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde sürdürülen kısmında senaryo gereği teyakkuz emri verildi.

Savaş uçakları, askeri nakliye ve saldırı helikopterlerinin katıldığı tatbikatta savaş pilotları zor manevraları gerçekleştirdi.

Azerbaycan ve Türkiye’nin hava ve kara kuvvetlerinin katıldığı ortak tatbikatta iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor.

Azerbaycan - Türkiye askeri tatbikatı VİDEO



TATBİKAT 10 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK

Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek. Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

MSB de resmi Twitter hesabından, başarıyla devam eden tatbikattan kareler paylaştı. Bakanlığın paylaşımında, "Azerbaycan-Türkiye Fiilî Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı hazırlıkları kapsamında mekanize unsurların, keskin nişancı, adestim, komando kolları ve atak helikopterinin katılımı ile atışsız tatbikat provaları yapıldı." ifadelerine yer verildi.



