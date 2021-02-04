Azerbaycan'a 20 adet MEMATT ihraç edildi

MSB, 20 adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın Azerbaycan'a ihraç edildiğini duyurdu.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli üretimin ihracatı devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli imkanlarla üretilen 20 adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın (MEMATT) Azerbaycan'a ihraç edildiğini duyurdu.

İLK PARTİ SEVKİYAT YAPILDI

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız bağlısı ASFAT AŞ tarafından yerli ve millî imkânlarla üretilen 20 adet MEMATT'ı kardeş ülke Azerbaycan’a ihraç ediyoruz. Kayseri’den hareket eden Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Bakü’ye ilk parti sevkiyat gerçekleşiyor." denildi.

















