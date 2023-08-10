Azerbaycan'dan Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı

AA & Ensonhaber

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov gönderdiği taziye mesajında şunları kaydetti:

Kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör tehdidini etkisiz hale getirmek, sivilleri terör saldırıları ve tehditlerinden korumak için hayata geçirdiği operasyonların yürütüldüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şanlı Türk ordusunun askeri personelinin şehit olduğu ve yaralandığı haberleri beni derinden üzdü. Sizin acınız bizim acımızdır.