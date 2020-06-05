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    Babası ve ağabeyini öldüren şahıs, 14 yıl sonra yakalandı

    Kırlareli'de, 14 yıl önce babası ve ağabeyini öldürmek suçundan 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Necmettin Karasu, yakalanarak tutuklandı.
    • DHA
    • 05.06.2020 - 18:55
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    Babası ve ağabeyini öldüren şahıs, 14 yıl sonra yakalandı

     

    Kırklareli'de 2006 yılında babası ve kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle aralanan Necmettin Karasu'nun yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü özel bir ekip oluşturdu.

    Özel ekibin yaptığı çalışmada iki gün önce bir kadına cinsel saldırıda bulunan Mesut Tuncer'in uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti de yaptığı belirlendi.

    SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

    Polis yaptığı çalışmada, Mesut Tuncer adına düzenlenmiş sahte kimlik kullanan şüphelinin 14 yıl önce babası ve ağabeyini öldürmek suçundan 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Necmettin Karasu, olduğunu tespit etti.

    Polis, Karasu'yu, Lüleburgaz ilçesinde saklandığı eve düzenlediği operasyonla yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Necmettin Karasu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Babası ve ağabeyini öldüren hükümlü, 14 yıl sonra yakalandı -1

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