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Baca temizlerken evinin çatısını yaktı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde, Tuğrul Uçar'ın evin bacasını temizlemek için yaktığı ateş, çatıda yangına neden oldu.
- DHA
- 14.05.2020 - 00:16
Ormanlı Beldesi Sarıkaya Mahallesi'nde Tuğrul Uçar, kendisine ait 2 katlı evin baca temizliği için ateş yaktı. Uçar, ardından iftarını açmak için evine gitti.
YANGINI HABER VERDİLER, EVİNE KOŞTU
Mahalleli, kısa süre sonra çatıdan yükselen dumanı görerek Uçar’a haber verdi. Eşi ve çocuğunu dışarı çıkaran Uçar, yangına müdahale etmeye çalıştı.
İTFAİYE, 1 SAATLİK UĞRAŞLA SÖNDÜRDÜ
Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Evin çatısının tamamen alev aldığı yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.