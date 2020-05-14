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    Baca temizlerken evinin çatısını yaktı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde, Tuğrul Uçar'ın evin bacasını temizlemek için yaktığı ateş, çatıda yangına neden oldu.
    • DHA
    • 14.05.2020 - 00:16
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    Baca temizlerken evinin çatısını yaktı

     

    Ormanlı Beldesi Sarıkaya Mahallesi'nde Tuğrul Uçar, kendisine ait 2 katlı evin baca temizliği için ateş yaktı. Uçar, ardından iftarını açmak için evine gitti.

    YANGINI HABER VERDİLER, EVİNE KOŞTU

    Mahalleli, kısa süre sonra çatıdan yükselen dumanı görerek Uçar’a haber verdi. Eşi ve çocuğunu dışarı çıkaran Uçar, yangına müdahale etmeye çalıştı.

    İTFAİYE, 1 SAATLİK UĞRAŞLA SÖNDÜRDÜ

    Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Evin çatısının tamamen alev aldığı yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

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