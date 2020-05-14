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Baca temizlerken evinin çatısını yaktı

Baca temizlerken evinin çatısını yaktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde, Tuğrul Uçar'ın evin bacasını temizlemek için yaktığı ateş, çatıda yangına neden oldu.