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Bağcılar'da 15 milyon lira değerinde kaçak cinsel içerikli yakalandı

Bağcılar'da 15 milyon lira değerinde kaçak cinsel içerikli yakalandı

İstanbul Bağcılar'da üretimin yapıldığı bir depoya düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık piyasa değeri 15 milyon lira olan kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.