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    Bağcılar'da 15 milyon lira değerinde kaçak cinsel içerikli yakalandı

    İstanbul Bağcılar'da üretimin yapıldığı bir depoya düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık piyasa değeri 15 milyon lira olan kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
    • DHA
    • 10.01.2022 - 21:58
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 22:07
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    Bağcılar'da 15 milyon lira değerinde kaçak cinsel içerikli yakalandı

    İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çınar Mahallesi'nde bir depoda kaçak 'cinsel performans arttırıcı' ürünlerin üretildiği bilgisine ulaştı.

    Polis, 781. Sokak'ta 4 katlı binanın altındaki imalathaneye baskın düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş çok sayıda kaçak 'cinsel performans arttırıcı' ürün ele geçirildi.

    15 MİLYON DEĞERİNDE CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphelilerin, hammaddelerini yurt dışından kaçak olarak getirdikleri cinsel içerikli ürünleri, sağlıksız koşullarda, depodaki makinelerle ürettikleri tespit edildi. Piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu değerlendirilen ürünlerin kalp krizi ve yüksek tansiyona yol açıp ölümlere sebep olduğu değerlendiriliyor.

    Deponun kapısına iş ilanı asıldığı görüldü. Emniyete götürülen şüpheliler H.D. ve E.Y.'nin işlemleri sürüyor.

    Bağcılar'da 15 milyon lira değerinde kaçak cinsel içerikli yakalandı VİDEO

    Bağcılar da 15 milyon lira değerinde kaçak cinsel içerikli yakalandı #1

    Bağcılar da 15 milyon lira değerinde kaçak cinsel içerikli yakalandı #2

    Bağcılar da 15 milyon lira değerinde kaçak cinsel içerikli yakalandı #3

    Bağcılar da 15 milyon lira değerinde kaçak cinsel içerikli yakalandı #4

    Bağcılar da 15 milyon lira değerinde kaçak cinsel içerikli yakalandı #5


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