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    Bağcılar'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

    Polis ekiplerince, bir kamyonet içerisinde 6 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 01.06.2020 - 14:04
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    Bağcılar'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

    İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonetin içerisinde kaçak sigara bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Harekete geçen ekipler, Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın önünde bulunan kamyoneti takibe aldı.

    6 BİN PAKET KAÇAK SİGARA

    Ekipler, kamyonetin sürücüsü Bahattin B.'yi (33) yakalayarak gözaltına aldı. Kamyonette yapılan aramalarda da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

    Bahattin B.'nin hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılırken, sevk edildiği adliyede adli makamlarca serbest bırakıldı.

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