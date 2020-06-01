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- Bağcılar'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Bağcılar'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Polis ekiplerince, bir kamyonet içerisinde 6 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 01.06.2020 - 14:04
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonetin içerisinde kaçak sigara bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler, Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın önünde bulunan kamyoneti takibe aldı.
6 BİN PAKET KAÇAK SİGARA
Ekipler, kamyonetin sürücüsü Bahattin B.'yi (33) yakalayarak gözaltına aldı. Kamyonette yapılan aramalarda da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Bahattin B.'nin hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılırken, sevk edildiği adliyede adli makamlarca serbest bırakıldı.