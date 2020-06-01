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Bağcılar'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Bağcılar'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Polis ekiplerince, bir kamyonet içerisinde 6 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.