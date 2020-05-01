Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasağı ihlal ederek açık kuaförde bulunan 2 kişiye 6 bin 360 lira ceza kesilirken, iş yeri mühürlendi.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından kuaför ve güzellik salonları, salgınla mücadele kapsamında kapatılmıştı.

Emniyet güçleri denetimleri sıklaştırdı.

6 BİN 360 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

İstanbul Bağcılar'da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mahalle Bekçileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken erkek kuaförünün açık olduğunu ve içeride iki kişinin bulunduğunu tespit etti.

Kuaföre giren bekçiler tarafından iki kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 6 bin 360 lira idari para cezası kesildi.

İş yeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Bağcılar'da açık kuafördeki 2 kişiye para cezası ViDEO