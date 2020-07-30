Otomobil tutkunu gencin arkadaşları, düğünde gence araba kapısı taktı. Düğündeki ilginç görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Bağcılar'da otomobil tutkunu genç dünya evine girdi.

Yeni evlenen çift Mert Bozok ve Büşra Bozok'un hayatını birleştirmek üzere düzenlediği düğün töreninde davetliler, ilginç bir manzara ile karşılaştı.

TAKI TÖRENİNDE ARABA KAPISI TAKTI

Bozok'un arkadaşı Muhammet Enes Gülaçar, çifte takı töreninde sahibi olduğu aracın kapıları arızalı olduğu için destek amaçlı 2 adet otomobil kapısı taktı.

Bağcılar'da arkadaşları damada araba kapısı taktı ViDEO



O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

İlginç anların yaşandığı düğün töreninde ise o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GENÇ ÇİFT ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Takı esnasında hiç beklemedikleri bir hediye ile karşılaşan Bozok çifti ise şaşkınlarını gizleyemedi.



