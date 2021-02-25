Bağcılar'da asker eğlencesi yaptılar
Bağcılar'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen bir grup genç, asker eğlencesinde sosyal mesafeyi hiçe sayıp, dans etti.
- DHA
- 25.02.2021 - 09:59
- Güncelleme : 25.02.2021 - 10:15
İstanbul'un Bağcılar ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bir grup genç, askere gidecek arkadaşları için toplandı.
Asker eğlencesi düzenleyen gençler, araçlarıyla konvoy halinde dolaştı.
Fatih Mahallesi ve Yeni Mahalle'ye ait sokaklarda araçlarla dolaşan gençler, son durak olarak Bağcılar Meydanı'nda buluştu.
MEŞALELİ DANS
Burada yaktıkları meşaleler ve yüksek sesli müzik eşliğinde dans eden gençler, koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal etti.
Asker uğurlama eğlencesi cep telefonu kameralarına yansıdı.
Bağcılar'da asker eğlencesi yaptılar ViDEO