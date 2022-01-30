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    Bağcılar'da binada çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı 

    İstanbul Bağcılar'da bir binanın giriş katında yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 30.01.2022 - 19:08
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    Bağcılar'da binada çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı 

    Saat 17.30 sıralarında Bağcılar'ın 15 Temmuz Mahallesi 1473. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangında, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    ÜST KATTA MAHSUR KALAN 8 KİŞİ KURTARILDI

    Yoğun duman nedeniyle üst katta yaşayanlar mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan 8 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.    Bağcılar da binada çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı  #1


    Bağcılar da binada çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı  #2

    Bağcılar da binada çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı  #3

    Bağcılar da binada çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı  #4

    Bağcılar da binada çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı  #5

    Bağcılar da binada çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı  #6

    Bağcılar da binada çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı  #7


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