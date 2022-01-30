Bağcılar'da binada çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı 

İstanbul Bağcılar'da bir binanın giriş katında yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Saat 17.30 sıralarında Bağcılar'ın 15 Temmuz Mahallesi 1473. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangında, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ÜST KATTA MAHSUR KALAN 8 KİŞİ KURTARILDI

Yoğun duman nedeniyle üst katta yaşayanlar mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan 8 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.























