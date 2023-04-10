Bağcılar'da bir kişi kedileri poşete koyup, arabasıyla siteden attı

İHA

İstanbul'da bir sitede kaybolan kediler, hayvansever site sakinlerini harekete geçirdi..

Bağcılar'da bulunan bir sitede meydana gelen olayda, sitede bulunan 5 kedi 4 ay içerisinde kayboldu.

Güvenlik kamerasını inceleyen site sakinleri Emine Öner ve Hayriye Orman, komşuları Engin M.’nin kedileri poşet içerisinde aracının bagajına koyduğunu görünce suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine ifadesi alınan Engin M., kediyi götürdüğünü kabul etti.

Komşusu hakkında suç duyurusunda bulunan Emine Öner, sürecin takipçisi olacağını söyledi:

Bu durum ortalama 7-8 ay önce başladı. Kedilerimizden bir tanesi kayboldu. Kamera kayıtlarından da bulamadık. Daha sonra kediler kaybolmaya devam etti. Biz bu durumdan şüphelenmeye başladık. En son geçen çarşamba, 5-6 yıldır baktığımız bir kedimiz kayboldu. Kamera kayıtlarını incelediğimizde komşumuzun kediyi bagaja koyup attığını gördük. Bu görüntüleri alıp karakola şikayette bulunduk. Savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. Bizim bildiğimiz ortalama 4-5 kedimiz kayıp ama bilmediğimiz başka kedilerin de kaybolduğunu düşünüyoruz.



Burası site alanı olduğu için bazı komşularımız da poşete koyup attığını görmüş ama hangi tarihte olduğunu bilmiyorlar. Onların görüntüsü olmadığı için bir şey yapamadık. Sonuç itibariyle biz bu komşumuz için yasal işlem başlattık. Süreci takip edeceğiz. Peşini bırakmayacağız. Bize göre yaptığı şey insanlık suçudur. Doğru bir hareket değil. Biz bu kedilere emek veriyoruz. Hepsi evcil hayvanlar. Ev kedisi gibi birçok kedimizi kısırlaştırdık. Hepsinin iç dış parazit aşılarını yaptırıyoruz. Biz bunlara bu kadar emek veriyorken komşumuzun bunları yapmış olması gerçekten çok üzücü. Böyle bir talihsizlik yaşadık ama tekrardan yaşanmaması için yasal işlem başlattık.