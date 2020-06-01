Bağcılar’da iki binanın çatında yangın

İstanbul Bağcılar'da bir apartmanın çatısında başlayan ve yan binaya sıçrayan yangın, korku ve panie neden olurken, vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu.

Saat 01.20 sularında Bağcılar Güneşli Mahallesi 1450 sokakta, 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÇOCUK UYARDI, BİNA SAKİNLERİ DIŞARI ÇIKTI

Yangını fark eden 14 yaşındaki çocuk, ‘yangın var’ uyarısıyla vatandaşlar sokağa çıktı. Binada oturan vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla tahliye oldu.

ALEVLER YAN BİNAYA SIÇRADI

Bu sırada sokağa çıkan vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. kısa sürede büyüyen alevler yan binanın çatısına sıçradı. Yangının büyümesiyle olay yerine Bağcılar, Başakşehir, Sultangazi, Kocasinan’dan takviye sevk edildi.

YARALANAN OLMADI

Yangında yaralanan kimse olmazken itfaiye, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangın kontrol altına aldı.

PANİK HALİNDE SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Öte yandan yangın nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarı attı, koronavirüse aldırış etmeden sosyal mesafeye dikkat etmemesi ise dikkat çekti.

"ALEVLER YÜKSELDİ, DİĞER ÇATILARA SIÇRADI"

Yangını fark eden Sabri Can isimli vatandaş, “Çocuklar vardı kapıda, bir anda bağırma sesleri geldi. Çatı katları alev aldı. Alevler yükselince diğer çatılara sıçradı ve vatandaşlar iyice panikleyip, dışarı çıktı. Çok şükür ölen kimse olmadı” diye konuştu.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.