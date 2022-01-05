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    Bağcılar'da komşuların çamaşır asma kavgası kanlı bitti

    İstanbul'un Bağcılar ilçesinde iki komşu ve yakınları arasında çıkan çamaşır asma kavgasında Recep T. silahla vurularak yaralandı.
    • DHA
    • 05.01.2022 - 00:28
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 00:55
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    Bağcılar'da komşuların çamaşır asma kavgası kanlı bitti

    Saat 19.30 sıralarında Bağcılar'ın Mahmutbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 4 katlı binada oturan Ramazan T. ile komşuları arasında çamaşır asma nedeniyle tartışma çıktı.

    SİLAHLA ATEŞ ETTİ

    Tartışma kısa sürede akrabaların da dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada olay yerine gelen taraflardan birinin yakını silahını çıkararak ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Ramazan T'nin kardeşi Recep T. ayağından vurulurken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

    ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı Recep T.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Şüphelilerin olay yerinden kaçış anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bağcılar'da komşuların çamaşır asma kavgası kanlı bitti VİDEO

    Bağcılar da komşuların çamaşır asma kavgası kanlı bitti #1

    Bağcılar da komşuların çamaşır asma kavgası kanlı bitti #2

    Bağcılar da komşuların çamaşır asma kavgası kanlı bitti #3

    Bağcılar da komşuların çamaşır asma kavgası kanlı bitti #4


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