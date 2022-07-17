İstanbul Bağcılar'da maskeli bir grubun sokakta silahlı saldırıda bulunduğu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Saat 22.00 sıralarında İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yenigün Mahallesi 623. Sokak’ta meydana gelen olayda, maskeli bir grup otomobille geldikleri sokakta, sağlık ocağının önünde oturan 3 kişiye bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıda bulundu.

Hafif yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kurşunların isabet ettiği araçlar zarar gördü

Saldırı sonrasında sokakta bulunan otomobillerin bazılarına kurşun isabet etmesi sonucu, araçlar zarar gördü.

İHA'nın haberine göre ekiplerin, olayla ilgili çalışması sürüyor.

Bağcılar’da maskeli grup, 3 kişiye silahla ateş açtı VİDEO

