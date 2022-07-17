Petrol
101.13
2.05%
Euro
17.5514
0.43%
Dolar
17.3999
-0.17%
Altın
955.58
-0.34%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
367.588
0.78%
BTXN Coin
7.46
1.49%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Bağcılar’da maskeli grup, 3 kişiye silahla ateş açtı

    İstanbul Bağcılar'da maskeli bir grubun sokakta silahlı saldırıda bulunduğu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
    • 17.07.2022 - 00:18
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 00:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bağcılar’da maskeli grup, 3 kişiye silahla ateş açtı

    Saat 22.00 sıralarında İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yenigün Mahallesi 623. Sokak’ta meydana gelen olayda, maskeli bir grup otomobille geldikleri sokakta, sağlık ocağının önünde oturan 3 kişiye bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıda bulundu.

    Hafif yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kurşunların isabet ettiği araçlar zarar gördü

    Saldırı sonrasında sokakta bulunan otomobillerin bazılarına kurşun isabet etmesi sonucu, araçlar zarar gördü.

    İHA'nın haberine göre ekiplerin, olayla ilgili çalışması sürüyor.

    Bağcılar’da maskeli grup, 3 kişiye silahla ateş açtı VİDEO

    Bağcılar’da maskeli grup, 3 kişiye silahla ateş açtı #1

    Bağcılar’da maskeli grup, 3 kişiye silahla ateş açtı #2

    Bağcılar’da maskeli grup, 3 kişiye silahla ateş açtı #3

    Bağcılar’da maskeli grup, 3 kişiye silahla ateş açtı #4


    İlginizi Çekebilir

    Nureddin Nebati, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
    Gündem

    Nureddin Nebati, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

    Araba şirketinin hissesi günlük 300$ kazandırıyor!
    Tesla

    Araba şirketinin hissesi günlük 300$ kazandırıyor!

    İstanbul'da evini ateşe veren genç balkondan atladı
    3. Sayfa

    İstanbul'da evini ateşe veren genç balkondan atladı

    Görüş Bildir