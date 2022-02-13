Bağcılar’da satırlı, sopalı park yeri kavgası kamerada

İstanbul Bağcılar'da yan yana bulunan iki işyerinde çalışanlar arasında park yeri yüzünden taşlı, sopalı ve satırlı kavga çıktı.

Dün saat 16.30 sıralarında İstanbul'un Bağcılar ilçesi Güneşli Mahallesi’nde yaşanan olayda, yan yana bulunan iki iş yeri çalışanları arasında park yeri kullanımı yüzünden tartışma çıktı.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve satırlı kavgaya dönüştü. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken, iki iş yerinde çalışan toplam 16 kişiyi gözaltına aldı.

Olayın yaşandığı sokakta inceleme yapan polis ekipleri kavgada kullanılan satırı çöp konteynırının içinde buldu.

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyete götürülen şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken, yaşanan o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Bağcılar’da satırlı, sopalı park yeri kavgası VİDEO