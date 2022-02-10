Bağcılar'da ters yönde ilerleyen magandalar, kendilerini uyaran sürücüyü darbetti

İstanbul Bağcılar'da yola tersten gelen trafik magandaları, kendisini uyaran kamyonet şoförünü çocuğunun gözü önünde biber gazı sıkarak sopalarla öldüresiye darbetti. Yaşanan dehşet, kameraya yansıdı.

Öğle saatlerinde İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yüzyıl Mahallesi’nde yaşanan olayda, pikap tarzı araçla ters yola giren şahıslar, yoldan gelen kamyonet sürücüsüyle kafa kafaya geldi.

TERS YÖNDEN GELDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Kamyonet şoförü, pikap araçta bulunanları tersten geldiklerini uyarınca olanlar oldu.

ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Kamyonet sürücüsünün uyarısının ardından pikapta bulunanlar, ellerine sopaları alarak kamyonet sürücünün üzerine yürüdü. Trafik magandaları, çocuğunun gözü önünde kamyonet sürücüsünün gözüne biber gazı sıkarak sopalarla öldüresiye darbetti. Vatandaşlar saldırganları güçlükle ayırarak araçlarına bindirdi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Magandalar tarafından öldüresiye darp edilen kamyonet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.









