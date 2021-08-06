Bağcılar'da yaşlı kadın kamyonetin altında kaldı
Bağcılarda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın kamyonetin altında kaldı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.
- İHA
- 06.08.2021 - 22:17
- Güncelleme : 06.08.2021 - 22:19
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşlı kadın kamyonetin altında kalarak feci bir şekilde can verdi.
Olay, saat 18.00 sıralarında Bağcılar İnönü Caddesi'nde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, pazara giden 61 yaşındaki Şükran Özçelik, dönüşte yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Y.C. idaresindeki kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.
EŞİ GÖRMEK İSTEDİ
Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekipleri haber verdi. Sağlık ekipleri yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken kamyonun sürücüsü gözaltına alındı. Talihsiz kadının eşi olay yerine gelerek eşini görmek istese de polis ekipleri izin vermedi.
Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.