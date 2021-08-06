Euro
10.1551
0.48%
Dolar
8.6149
1.12%
Altın
487.9
-1.27%
Borsa
1.435
0.21%
Bitcoin
361.752
5.16%
EXEN Coin
24.22
4.26%
26ºC
İstanbul
Çok bulutlu 26 C

    Bağcılar'da yaşlı kadın kamyonetin altında kaldı

    Bağcılarda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın kamyonetin altında kaldı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.
    • İHA
    • 06.08.2021 - 22:17
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 22:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bağcılar'da yaşlı kadın kamyonetin altında kaldı

    İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşlı kadın kamyonetin altında kalarak feci bir şekilde can verdi.

    Olay, saat 18.00 sıralarında Bağcılar İnönü Caddesi'nde yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, pazara giden 61 yaşındaki Şükran Özçelik, dönüşte yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Y.C. idaresindeki kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

    Bağcılar da yaşlı kadın kamyonetin altında kaldı #1

    EŞİ GÖRMEK İSTEDİ

    Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekipleri haber verdi. Sağlık ekipleri yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken kamyonun sürücüsü gözaltına alındı. Talihsiz kadının eşi olay yerine gelerek eşini görmek istese de polis ekipleri izin vermedi.

    Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir