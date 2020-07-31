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    Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

    MHP Lideri, Kurban Bayramı'nı Ankara'da geçiriyor.
    • AA
    • 31.07.2020 - 08:57
    • Güncelleme : 31.07.2020 - 08:57
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    Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nı Ankara'da karşıladı.

    Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından partinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

    BAHÇELİ, TÜRKEŞ'İN KABRİNDE

    Bahçeli, Türkeş'in kabri başında dua etti, karanfiller koyduğu mezarı suladı.

    Bahçeli'nin daha sonra genel merkezde yakın mesai arkadaşlarıyla bayramlaşması öngörülüyor.

    MHP Lideri'nin, bayram sürecinde de parti genel merkezindeki çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor.

    Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti #1

    Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti #2

    Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti #3

    Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti #4

    Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti #5

    Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti #6

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