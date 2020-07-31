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- Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
MHP Lideri, Kurban Bayramı'nı Ankara'da geçiriyor.
- AA
- 31.07.2020 - 08:57
- Güncelleme : 31.07.2020 - 08:57
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nı Ankara'da karşıladı.
Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından partinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.
BAHÇELİ, TÜRKEŞ'İN KABRİNDE
Bahçeli, Türkeş'in kabri başında dua etti, karanfiller koyduğu mezarı suladı.
Bahçeli'nin daha sonra genel merkezde yakın mesai arkadaşlarıyla bayramlaşması öngörülüyor.
MHP Lideri'nin, bayram sürecinde de parti genel merkezindeki çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor.