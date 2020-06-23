- En Son Haber
- İç Haber
- Bahçeli: Demirtaş'a tazminat vicdanları sızlattı
Bahçeli: Demirtaş'a tazminat vicdanları sızlattı
MHP lideri Devlet Bahçeli: En son, terörist Demirtaş ile ilgili hak ihlali kararı verilmesi, üstelik Türk devletinin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmesi haklı olarak vicdanları sızlatmıştır.
- AA
- 23.06.2020 - 17:25
MHP lideri Devlet Bahçeli: En son, terörist Demirtaş ile ilgili hak ihlali kararı verilmesi, üstelik Türk devletinin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmesi haklı olarak vicdanları sızlatmıştır. Adalet suçu aklamak, suçluyu temize çıkarmak değil, hak ve hukuk neyi öngörüyorsa aynen yapmaktır.