Bahçeli: Demirtaş'a tazminat vicdanları sızlattı

MHP lideri Devlet Bahçeli: En son, terörist Demirtaş ile ilgili hak ihlali kararı verilmesi, üstelik Türk devletinin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmesi haklı olarak vicdanları sızlatmıştır.