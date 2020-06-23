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    Bahçeli: Demirtaş'a tazminat vicdanları sızlattı

    MHP lideri Devlet Bahçeli: En son, terörist Demirtaş ile ilgili hak ihlali kararı verilmesi, üstelik Türk devletinin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmesi haklı olarak vicdanları sızlatmıştır.
    • AA
    • 23.06.2020 - 17:25
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    Bahçeli: Demirtaş'a tazminat vicdanları sızlattı #1

    MHP lideri Devlet Bahçeli: En son, terörist Demirtaş ile ilgili hak ihlali kararı verilmesi, üstelik Türk devletinin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmesi haklı olarak vicdanları sızlatmıştır. Adalet suçu aklamak, suçluyu temize çıkarmak değil, hak ve hukuk neyi öngörüyorsa aynen yapmaktır.

     

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