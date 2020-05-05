Bahçeli: Darbeyi aklından geçirenler bedeline katlanmalı

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sözlerine tepki gösterdi.

Son günlerde yaşanan darbe tartışmalarına ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den açıklama geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir yayında kullandığı, "Bir kişinin aklıyla iş yapmaları, iktidarı hiç iyi bir yere götürmüyor. Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçim ya da başka bir şeyi getirebilir. Bu ülkenin halkın, gerçekten gözü açıldı. Kimin kendisine hizmet etmek için uğraştığını biliyor." ifadeleri, darbe imaları olarak değerlendirilmişti.

"DARBECİ GELENEĞİN SİYASET AYAĞI CHP..."

CHP'ye sert tepki gösteren Bahçeli, "Darbeci geleneğin siyaset ayağı olan CHP suçüstü yakalanmıştır. Türkiye’de sandık dışında iktidar nasıl olacaktır? Bunu kim ya da kimler yapabilecektir?" sorularını yöneltti.

Bahçeli sözlerini, "Cumhur İttifakı’nın bileği bükülmeden, Türk milleti diz çöktürülmeden gayri meşru iktidar gayesi nasıl hayat ve zemin bulacaktır?" ifadeleriyle sürdürdü.

MHP liderinin açıklamaları şu şekilde:

"DARBEYİ AKLINDAN GEÇİRENLER EN ACIKLI BEDELİNE KATLANIR"

"Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa, sokaklardan, silahlardan ve zorbalıktan iktidar çıkarmayı hayal ediyorsa bunun en acıklı bedeline katlanmayı da göze almalıdır. Hayasız ve haksız bir şekilde maske dağıtılmadığından şikayet eden köksüz CHP sözcülerinin, aslında yüzlerine taktıkları ihanet maskesini dert ve mesele etmeleri siyasi ve ahlaki tutarlılık gereğidir.

"HİÇ KİMSE HAYALE KAPILMAMALIDIR"

Cumhur İttifakı yoluna ve Türkiye’ye hizmetine azimle, inançla, imanla devam edecektir. Darbe sevdalıları, demokrasi katilleri her zaman karşılarında Milliyetçi Hareket Partisi’yle Cumhur İttifakı’nı bulacaklardır. Hiç kimse hayale kapılmamalıdır. Hiç kimse yanlış hesap yapmamalıdır.

"15 TEMMUZ'DA HAİNLERİN BAŞINA GELENLERİN MİSLİSİ..."

Niyet sahiplerini uyarıyorum, kaosa ve krize oynayanların yatacak, sığınacak, kaçacak yerleri asla olamayacaktır. Nitekim 15 Temmuz’da hainlerin başına gelenlerin mislisi kendi başlarına gelecektir."

AYRINTILAR GELECEK...