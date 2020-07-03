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    Bahçelievler'de hırsızlar ATM'lere saldırdı

    ATM'lere para çekmek için gelen vatandaşlar parçalanmış ekranları görünce neye uğradığını şaşırdı.
    • İHA
    • 03.07.2020 - 09:46
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    Bahçelievler'de hırsızlar ATM'lere saldırdı #1

    İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Çavuşpaşa Köprüyolu Caddesi üzerinde bulunan 7 bankanın ATM'si, gece saatlerinde bazı kişi veya kişiler tarafından hırsızlık amacıyla parçalandı.

    ATM'ler kullanılmaz hale gelirken, para çekmek için gelen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

    "GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"

    3 tane bankamatik yanında bulunan iş yerine gelen ve gördükleri karşısında şaşırdığını söyleyen Ahmet Bayrak, "Sabah yanda bulunan dükkanımı açmaya geldim, gördüm şok oldum. Bugün bayağı insan mağdur oldu. Bir de pazar kuruluyor burada. Para çekmek isteyenler başka yere yönelmek zorunda kaldı. Yapanlar hakkında duyumlar var bu semtin kişileri olduğu söyleniyor" dedi.

    Bahçelievler'de hırsızlar ATM'lere saldırdı

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kırılan ATM'lerde inceleme yaptı. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Bahçelievler'de hırsızlar ATM'lere saldırdı #2

    Bahçelievler'de hırsızlar ATM'lere saldırdı #3

    Bahçelievler'de hırsızlar ATM'lere saldırdı #4

    Bahçelievler'de hırsızlar ATM'lere saldırdı #5

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