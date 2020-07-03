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- Bahçelievler'de hırsızlar ATM'lere saldırdı
Bahçelievler'de hırsızlar ATM'lere saldırdı
- İHA
- 03.07.2020 - 09:46
İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Çavuşpaşa Köprüyolu Caddesi üzerinde bulunan 7 bankanın ATM'si, gece saatlerinde bazı kişi veya kişiler tarafından hırsızlık amacıyla parçalandı.
ATM'ler kullanılmaz hale gelirken, para çekmek için gelen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
"GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"
3 tane bankamatik yanında bulunan iş yerine gelen ve gördükleri karşısında şaşırdığını söyleyen Ahmet Bayrak, "Sabah yanda bulunan dükkanımı açmaya geldim, gördüm şok oldum. Bugün bayağı insan mağdur oldu. Bir de pazar kuruluyor burada. Para çekmek isteyenler başka yere yönelmek zorunda kaldı. Yapanlar hakkında duyumlar var bu semtin kişileri olduğu söyleniyor" dedi.
Bahçelievler'de hırsızlar ATM'lere saldırdı
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kırılan ATM'lerde inceleme yaptı. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.