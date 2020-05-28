Bahçelievler'de iki ayrı eve giren 2 hırsız yakalandı

Bahçelievler'de iki ayrı eve giren 2 hırsız yakalandı

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Evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklanırken, diğer hırsızın yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Bahçelievler'de polis ekiplerine evlerden cep telefonu, tablet ve ruhsatlı silah çalındığı belirtildi.

Yapılan ihbarlar üzerine hırsızlık olayları ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerlerinin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkal ve kimliklerini belirledi.

Kimliklikleri belirlenen iki kişi, düzenlenen operasyonda polis ekiplerince yakalandı.

Bahçelievler'de iki ayrı eve giren 2 hırsız yakalandı ViDEO

HIRSIZLAR TUTUKLANDI

Polisin yaptığı soruşturmada yakalan Furkan B.'nin (18) 36 suç kaydı ve Ferdi T. Ş.'nin (19) 22 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelinin arama çalışmaları ise devam ederken, üç hırsızın evlere girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.