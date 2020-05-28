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- Bahçelievler'de iki ayrı eve giren 2 hırsız yakalandı
Bahçelievler'de iki ayrı eve giren 2 hırsız yakalandı
- DHA
- 28.05.2020 - 12:03
İstanbul Bahçelievler'de polis ekiplerine evlerden cep telefonu, tablet ve ruhsatlı silah çalındığı belirtildi.
Yapılan ihbarlar üzerine hırsızlık olayları ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olay yerlerinin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkal ve kimliklerini belirledi.
Kimliklikleri belirlenen iki kişi, düzenlenen operasyonda polis ekiplerince yakalandı.
Bahçelievler'de iki ayrı eve giren 2 hırsız yakalandı ViDEO
HIRSIZLAR TUTUKLANDI
Polisin yaptığı soruşturmada yakalan Furkan B.'nin (18) 36 suç kaydı ve Ferdi T. Ş.'nin (19) 22 suç kaydı olduğu tespit edildi.
Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diğer şüphelinin arama çalışmaları ise devam ederken, üç hırsızın evlere girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.