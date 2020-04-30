Bahçelievler'de polisle şüpheli kovalamacası kamerada

Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, polisin "dur" ihtarında bulunduğu bir otomobilin sürücüsü, aracını polisin üzerine sürerek hızla uzaklaşmaya çalıştı.

Polisin uyarı atışının ardından, şüphelilerin önü kısa bir süre sonra başka bir polis ekibi tarafından kesildi.

ARAÇTAN İNEREK KAÇMAYA BAŞLADILAR

Araçla kaçamayacaklarını anlayan şüphelilerden ikisi yaya olarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında metro hattını koşarak geçerek şüphelilerden biri polisler tarafından kısa sürede yakalandı.

Bahçelievler'de polis-şüpheli kovalamacası kamerada

GÖZALTINA ALINDILAR

Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden 16 yaşındaki S.Ö.'nün daha önceden 17 kez hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı.

22 yaşındaki diğer şüpheli Avni G.'nin ise sabıkasının bulunmadığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.