Bahçelievler'de polisten kaçan berber yakalandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir berbere yapılan denetim sırasında kaçan Pakistan uyruklu şahıs yakalanırken, iş yeri mühürlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berberler kuaförler ve güzellik salonları 11 Mayıs'ta yeniden açıldı.

Polis ve zabıta ekipleri, berberler ve kuaöförlere İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye uyulup uyulmadığı yönünde denetimler yaptı.

PARA CEZASI KESİLDİ

İstanbul Bahçelievler'de, faaliyet gösteren erkek berberine giderek denetim yapan zabıta ekipleri, iş yerinde çalışan Alican Muhammed isimli Pakistan uyruklu kişi ile karşılaştı.

Denetim sırasında iş yerinin hijyen açısından oldukça kötü durumda olduğu, çalışanların maske kullanmadığı, randevu sistemi ile çalışılmadığı ve fiziki mesafe kuralına uyulmadığı gerekçesiyle 392 lira idari para cezası kesildi.

Bahçelievler'de berber kaçtı, polis yakaladı

POLİSTEN KAÇAN BERBER YAKALANDI

Üzerinden herhangi bir pasaport ve kimlik çıkmayan işyeri çalışanı, polisleri de karşısında görünce korkarak kaçmaya başladı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından polisler ve zabıta tarafından yakalanan Alican Muhammed, hakkında yasal işlem başlatılmak üzere polis merkezine götürüldü.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Öte yandan kendilerine sosyal medya üzerinden bir vatandaşın ilettiği ihbar üzerine Şirinevler’de faaliyet gösteren erkek berberine giden zabıta ekipleri, burada da İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen kurallara uyulmadığı ve ruhsatsız çalıştırıldığı için 392 lira idari para cezası keserek iş yerini mühürledi.

Her iki berber salonu hakkında, il hıfzıssıhha kuruluna sunulmak üzere tutanak hazırlandı.