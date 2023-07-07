Bahçelievler'de sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmaları artırıldı Bahçelievler Belediyesi, İstanbul'da artış gösteren sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması yaptı

DHA

İstanbul'da bir çok ilçede sivrisinek şikayetleri artıyor..

Vatandaşların şikayetleri bazı ilçelerde ekipler harekete geçti..

Bahçelievler Belediyesi normal sivrisineğe oranla daha büyük yaralar bırakan 'Aedes' türünün İstanbul'da yaygınlaşmasıyla tüm yıl düzenli olarak devam ettiği ilaçlama çalışmalarını arttırdığını, ilave önlemler aldığını duyurdu.

İlaçlama yapan araç sayısı artırıldı

İlçede ilaçlama yapan araç sayısını 2'den 3'e çıkaran belediye, sivrisineklerin üreyebileceği, larvalarını bırakabileceği hemen her noktaya ve su birikintilerine müdahale edildiğini bildirdi.

İlçede yürütülen sivrisineklere mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü, Veteriner Hekim Tibet Bahyan, belediye olarak tüm yıl düzenli olarak hem sivrisinekler hem de diğer tüm haşerelerle mücadele çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

Durgun su birikintilerine dikkat çekti

Mart ve haziran ayları arasında ağırlıklı olmak üzere tüm yıl sivrisineklerin larvalarını yok etmeye yönelik ilaçlama ve çevre temizliği çalışmaları yürüttüklerini belirten Bayhan, şehir içindeki durgun su birikintilerine dikkat çekti.

“Ufacık bir saksıdaki su birikintisinde üreyecek sinekler bir mahalleye yeter" diyen Bayhan, sözlerine şöyle devam etti:

Evinizde, balkonunuzda, bahçenizde çiçek saksılarının yanındaki küçücük bir su birikintisi, bahçe işleri yaptıktan sonra kenara bıraktığınız bir su bidonu, küçücük bir yağmur suyu birikintisi, etrafa atılmış bir borudaki su, bir kenara bıraktığınız kullanılmayan bir araba lastiğindeki sular vs. sivrisineklerin çoğalması için yeterli. Gerekli önlem alınmazsa 21 gün sonra buralardan yüzlerce sivrisinek etrafa yayılmaya başlıyor.

Yıkık inşaat alanlarına dikkat

İstanbul'da hızlanan kentsel dönüşüm nedeniyle artan inşaat alanlarında özellikle yağmur sonrası çok su birikintisi olabileceğini belirten Bayhan “Biz tüm bu alanları kontrol ediyoruz. Hem fiziksel temizlik yapıyor ve suları çekiyoruz hem de kimyasal ilaçlama yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Larva ilaçlamaya devam

Bahçelievler'de yaşayanların rahat bir yaz geçirmesi için sivrisineklerle mücadele çalışmalarına hız verdiklerini belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise “Bulaşıcı hastalıkların yayılmasında çok etkili olan sivrisineklerle mücadeleyi önemsiyoruz. Aldığımız önlemler kapsamında hem araç sayımızı hem personel sayımızı arttırdık. Larva ilaçlama çalışmalarımıza sivrisinek üreme riski olan tüm noktalarda devam ediyoruz. Bu konuda İstanbul'un öncü belediyelerinden biriyiz. Bahçelievlerli komşularımızın rahat bir yaz geçirmeleri için çalışmalarımızı titizlikle yürüteceğiz" dedi.