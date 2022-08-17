Araç trafiğinin yoğun olduğu ve yayaların sık kullandığı güzergahta bulunan trafik lambalarında araçlara hep yeşil ışık, yayalara ise kırmızı ışık yanıyor. İBB ise sorun olmadığını belirtiyor.

Araç akışını düzene sokan trafik ışıkları öte yandan kaza riskini de azaltıyor.

Yayaları ve sürücülerin hayatını kolaylaştıran ışıklar, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde vatandaşları adeta çileden çıkardı.

Bölgede trafik akışının yoğun olduğu ve yayaların da sık sık kullandığı güzergahta bulunan trafik lambaları, vatandaşa yanmak bilmiyor.

Yayalar ve sürücüler şikayetçi

İddiaya göre araçlar için hep yeşil ışık yanması nedeniyle yayalar yolun karşısına geçmek için dakikalarca bekliyor.

Bu durumdan şikayetçi olan sürücüler ve yayalar, risk oluşturduğu için durumun düzeltilmesini istiyor.

İBB yetkilileri yeşil ışık butonunu öne sürdü

DHA'nın aktarımına göre; İBB yetkilileri ise herhangi bir arıza ya da sorun olmadığı belirterek, yeşil ışık butonuna basıldığı için böyle bir sorunun yaşandığını belirtiyor.

Bahçelievler'de trafik lambası yayalara yeşil ışık yakmıyor VİDEO



"Yetkililere bildirdik ama kimse ilgilenmedi"

Bahçelievler'de esnaf olan ve iş yerine gitmek için her gün bu yolu kullanan araç sürücüsü Arif Özen, "Burada araçlar sık sık gidip geliyor, ters yön olarak da kullanıyorlar. Yetkililere daha önce de bildirdik ama kimse ilgilenmedi. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Devamlı kullanıyorum ben bu yolu. Karşı taraftan da aradan çıkış var. Gelen arabalarla çıkan arabalar çarpışıyor, kaza oluyor" dedi.

"15 dakikadır bekliyorum"

Yolun karşısına geçmek için bekleyen Arife Gözcü, "Şu anda karşıya geçmek için 15 dakikadır bekliyorum. Ben de çok farkında değildim, sürekli kullandığım yol. 15 dakika bu kısa yolda beklemememiz lazım. En fazla 3 dakika beklememiz lazım. Burası ana yol değil, yayanın sürekli kullandığı bir yol" diye konuştu.

"Genci de yaşlısı da kendi imkanlarıyla geçiyor"

Bahçelievler'de yaşayan Özlem Alcan, "Burayı kullanıyorum. Hiç yeşil yanmıyor, sebebini bilmiyoruz. Hep bize dur, herkese geç. Fark ettiğimden beri hep kırmızı yanıyor. Kendimiz sağa sola bakıp geçiyoruz. Işığın yardımıyla falan geçemiyoruz. Genci de yaşlısı da kendi imkanlarıyla geçiyor. Riskli. Bizimki bir nebze ama burada yaşlılarımız da çok onlar için daha riskli" ifadelerini kullandı.

"Araba çarpması ve kavga olabilir"

Elvan Sokak'ta esnaf olan annesiyle birlikte her gün burada duran 8 yaşındaki Mahir Budak, "Karşıdan karşıya geçerken düğmeye basıyorum. Burada yeşil yanmıyor. Buranın yeşil yandığını hiç görmedim. Bu tehlikeli. Araba çarpması ve kavga olabilir. Ben karşıdan karşıya geçerken sağıma ve soluma bakıyorum" dedi.





















