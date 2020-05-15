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- Hulusi Akar, bedelli askerlerin celp tarihini açıkladı
Hulusi Akar, bedelli askerlerin celp tarihini açıkladı
Bakan Akar, 31 Mayıs'tan itibaren terhislerin başlamasını planladıklarını, bedelli askerlerin alımlarının 20 Haziran'da başlayacağını bildirdi.
- AA
- 15.05.2020 - 14:29
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı televizyon programında gündemi değerlendirdi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen terhis işlemlerinin 31 Mayıs'tan itibaren başlayacağını duyuran Bakan Akar, bedelli askerlikte ilk celbin de 5 Haziran'da başlayacağını açıkladı.
BEDELLİ ASKERLİK 20 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
Bakan Akar, açıklamalarında, "31 Mayıs'tan itibaren terhislerin başlamasını planlıyoruz. Celp işleri de 5 Haziran'dan itibaren başlayacak. Bedelli askerlik uygulamasında yeni alım 20 Haziran'da başlayacak. Askere alınacaklara da koronavirüs testi yapılacak." ifadelerini kullandı.
Hulusi Akar, bedelli askerlerin celp tarihini açıkladı VİDEO