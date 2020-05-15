Bakan Akar, 31 Mayıs'tan itibaren terhislerin başlamasını planladıklarını, bedelli askerlerin alımlarının 20 Haziran'da başlayacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı televizyon programında gündemi değerlendirdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen terhis işlemlerinin 31 Mayıs'tan itibaren başlayacağını duyuran Bakan Akar, bedelli askerlikte ilk celbin de 5 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

BEDELLİ ASKERLİK 20 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Bakan Akar, açıklamalarında, "31 Mayıs'tan itibaren terhislerin başlamasını planlıyoruz. Celp işleri de 5 Haziran'dan itibaren başlayacak. Bedelli askerlik uygulamasında yeni alım 20 Haziran'da başlayacak. Askere alınacaklara da koronavirüs testi yapılacak." ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar, bedelli askerlerin celp tarihini açıkladı VİDEO