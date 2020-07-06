Bakan Akar: NATO'yu Türkiye'ye karşı kullanıyorlar

Milli Savunma Bakanı Akar, bazı ülkelerin kendi menfaatlerine uygun bulmadıkları Türkiye'nin girişimlerini durdurmak için NATO'yu araç olarak kullandıklarını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'nın Misrata Hava Üssü'nde BBC'den Orla Guerin'in sorularını cevapladı.

Fransa'nın Libya'da Hafter'i desteklemesinin müttefikliğe uymadığını söyleyen Akar, Fransa'nın siyasi hatalarını telafi etmek için Türkiye ile gerilim yaratmaya çalıştığını söyledi.

FRANSIZ GEMİSİ TEHLİKELİ BİR MANEVRA YAPTI

Fransa'ya ait bir geminin, Türk donanması tarafından taciz edildiği iddialarına da değinen Akar "Biz Fransız gemisinin taciz etmediğimiz gibi, Fransız gemisi bizim üç gemimizin ilerlediği konvoya 20 deniz mili süratle araya girmek suretiyle çok tehlikeli bir manevra yaptı" ifadelerini kullandı.

Akar konu hakkında, gerçeklerin NATO tarafından önümüzdeki günlerde ortaya çıkarılacağını söyledi.

"YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin Libya'daki geleceğiyle ilgili bir soruyu cevaplayan Akar, iki halkın 500 yıllık ortak geçmişi, değerleri ve tarihi olduğunu aktardı, "Bu zor günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"NATO'YU ARAÇ OLARAK KULLANIYORLAR"

Akar, bazı ülkelerin Türkiye'nin hamlelerini kendi çıkarlarına aykırı bulduğunda NATO'yu araç olarak kullanmaya çalıştığını söyledi.

Bakan Akar, "Bazı ülkeler tekil olarak, bireysel olarak, münferit olarak kendi menfaatlerine aykırı buldukları tavır ve hareketlerimizi, bir şekilde durdurmak için NATO'yu araç olarak kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ege'de yaşanan gerilimlere de değinen Akar "Lozan anlaşması 23 adanın silahlandırılamayacağını söylüyor. Fakat bu adalardan 16'sı komşumuz tarafından silahlandırılmış durumda" dedi, Yunan yetkililerin bazı kayalıklarda abartılı törenler ve ziyaret yapmasını eleştirdi.