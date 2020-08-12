Bakan Akar, Senegalli Bakan Sidiki Kaba ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Sidiki Kaba'yı, askeri tören ile karşıladı. İkili görüşmenin ardından iki bakan, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Sidiki Kaba, Milli Savunma Bakanlığı'na resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kaba'yı askeri tören ile bakanlıkta karşıladı.

HEYETLAR ARASI GÖRÜŞMEYE BAŞKANLIK

İkilinin baş başa görüşmesinin ardından Bakan Akar ve Kaba, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ORTAK ÇALIŞMA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Senegal Genelkurmay Başkanı Korgeneral Birame Diop'un da yer aldığı görüşmenin açılışında konuşan Akar, "Cumhurbaşkanlarımız çerçeveyi çizdiler, bize düşen bu çizilen çerçeve içerisinde ortak tarihimiz ve ortak değerlerimizi dikkate almak suretiyle ilişkilerimizi geliştirmektir." dedi.

SUBAY DEĞİŞİM PROGRAMLARI

Gençlere yapılan yatırımın önemli olduğuna, bu kapsamda karşılıklı subay değişim programlarının önemine işaret eden Akar, "İki tarafın da birbirinin bilgi ve tecrübesinden yararlanması çok önemli. Bunu yaptığımız takdirde ülkelerimize yönelik risk, tehdit ve tehlikelere karşı mücadele konusunda önemli katkılar sağlanacaktır." diye konuştu.

SAVUNMA VE GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ

Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.