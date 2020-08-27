Bakan Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky'i ağırladığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndaki görüşme öncesinde konuk Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky, Bakanlık Şeref Defteri'ni imzaladı.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

Bakan Akar ve Başbakan Yardımcısı Urisky arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi iş birliği konuları ele alındı. Görüşmede Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de hazır bulundu.

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