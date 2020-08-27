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    Bakan Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky'i kabul etti

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky ile görüştü.
    • DHA
    • 27.08.2020 - 19:07
    • Güncelleme : 27.08.2020 - 19:07
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    Bakan Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky'i kabul etti

     

    Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky'i ağırladığını duyurdu.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndaki görüşme öncesinde konuk Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky, Bakanlık Şeref Defteri'ni imzaladı.

    İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

    Bakan Akar ve Başbakan Yardımcısı Urisky arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi iş birliği konuları ele alındı. Görüşmede Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de hazır bulundu.

    Bakan Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky'i kabul etti VİDEO


    Bakan Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky i kabul etti #1


    Bakan Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky i kabul etti #2

    Bakan Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky i kabul etti #3

    Bakan Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky i kabul etti #4

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