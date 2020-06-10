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    Hafter, Libya'yı terk etti

    Hafter, Libya'yı terk etti

    Libya'da Türkiye'nin varlığını sonlandıracağını söyleyen darbeci Hafter, sürecin sonunda Libya'yı terk etmek zorunda kaldı.
    • AA
    • 10.06.2020 - 14:36
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    Hafter, Libya'yı terk etti

    Türkiye'nin masaya yumruğunu vurmasıyla Libya'da dengeler değişti.

    Suudi Arabistan, BAE ve Fransa gibi ülkeler tarafından desteklenen darbeci Hafter, Türkiye'nin desteklediği Libya ordusu karşısında çaresiz kaldı ve ülkeyi terk etti.

    Konuyla ilgili bir açıklama da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi.

    BAKAN HULUSİ AKAR: HAFTER LİBYA DIŞINDA

    Bakan Akar, "Hafter'in Libya dışında olduğu yönünde bilgi aldık. Amacı belli olmamakla birlikte bazı haberler, bazı bilgiler bize ulaşıyor." ifadelerini kullandı.

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