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Bakan Albayrak: Aklımızda Mehmetçik, gönlümüzde Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mehmetçik için bir video paylaştı.
- DHA
- 17.06.2020 - 11:18
Türkiye, özellikle son yıllarda terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veriyor.
Etkili operasyonlar sonucunda, teröristlere hareket alanı tanınmıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, başarılı harekatlara imza atan Mehmetçik'e destek mesajı yayınladı.
MEHMETÇİK'E DESTEK VİDEOSU
Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yayınladığı Mehmetçik'e destek videosunu, "Aklımızda Mehmetçik, gönlümüzde Türkiye..." notuyla paylaştı.
Albayrak'tan 'Aklımızda Mehmetçik, gönlümüzde Türkiye' paylaşımı VİDEO