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Bakan Albayrak: Aklımızda Mehmetçik, gönlümüzde Türkiye

Bakan Albayrak: Aklımızda Mehmetçik, gönlümüzde Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mehmetçik için bir video paylaştı.